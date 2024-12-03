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1000 hakim ve savcının göreve başlamasına aracılık edecek olan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınavı için artık 3 haftadan az bir süre kaldı. Sınav tarihi yaklaştıkça sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalara giren adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak duyuruya kilitlendi. Peki, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, merak edilen konuyla ilgili bazı detaylar

ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınavı ile ilgili sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce açıklanır. Bu minvalde değerlendirildiğinde, ÖSYM'nin Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınav giriş belgesini 10 Aralık tarihinde yayımlayabileceği öngörülüyor.

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Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu,

21 Aralık 2024 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



2024-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Aralık 2024 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



2024-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



2024-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınmayacaktır.