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Açıköğretim sınavına uçlu kalemle girilir mi? AÖF sınavına uçlu kalemle giriliyor mu?

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Açıköğretim sınavına uçlu kalemle girilir mi AÖF sınavına uçlu kalemle giriliyor mu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 09:45

Açıköğretim (AÖF) sınavlarında uçlu kalem kullanılması optik üzerinde hasar bırakma ihtimaline karşın yasaktır. AÖF sınavları, çoktan seçmeli sorularla yapılır ve optik formlar kullanılır. Bu nedenle, uçlu kalem yerine uçlu olmayan, sert uçlu kalemler (örneğin 2B veya HB) kullanılması gerekmektedir. Uçlu kalem kullanımı optik formda okunabilirlik sorunlarına yol açabilir ve sınav geçersiz sayılabilir. Peki, Açıköğretim sınavına uçlu kalemle girilir mi? AÖF sınavına uçlu kalemle giriliyor mu? İşte, o detaylar

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AÖF sınavına uçlu kalemle girilir mi sorusu, sınava dakikalar kala merak konusu oluyor. Sınav merkezlerinde kalem kullanımı hakkında net bir açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, şu ifadelere yer verdi;

AÇIKÖĞRETİM SINAVINA UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ? AÖF SINAVINA UÇLU KALEMLE GİRİLİYOR MU?

Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

 

 

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