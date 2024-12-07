Açıköğretim sınavına uçlu kalemle girilir mi? AÖF sınavına uçlu kalemle giriliyor mu?

Haberin Devamı

AÖF sınavına uçlu kalemle girilir mi sorusu, sınava dakikalar kala merak konusu oluyor. Sınav merkezlerinde kalem kullanımı hakkında net bir açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, şu ifadelere yer verdi;

AÇIKÖĞRETİM SINAVINA UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ? AÖF SINAVINA UÇLU KALEMLE GİRİLİYOR MU?

Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.