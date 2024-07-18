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Abdullah Köklü kimdir, kaç yaşında, nereli? Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü'nün hayatı ve biyografisi!

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#Abdullah Köklü#Tokat Valiliği#Resmi Gazete
Abdullah Köklü kimdir, kaç yaşında, nereli Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklünün hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 02:54

İstanbul Eski Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü'nün hayatı ve biyografisi, atama kararı ile gündeme geldi. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Tokat Valiliğine de İstanbul Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı. Kocaeli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başlayan Köklü, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Daha önce Afyonkarahisar, Artvin, Bingöl gibi illerde kaymakamlık yapan Abdullah Köklü, aslen Ankaralı. Peki, Abdullah Köklü kimdir, kaç yaşında, nereli? Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü'nün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler.

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Abdullah Köklü'nün hayatı ve biyografisi, Tokat Valiliği'ne atanmasıyla dikkat çekti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tokat Valiliğine de İstanbul Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı. Mesleğe adım attıktan sonra Vilayet stajını Kocaeli Valiliğinde, Teftiş stajını Rize'de, Kaymakam Refikliği stajını ise Sakarya-Akyazı'da tamamlayan Köklü, 12 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Bakırköy Kaymakamlığı görevine getirilmişti.

ABDULLAH KÖKLÜ KİMDİR?

Bilecik- Bozüyük doğumlu olan Abdullah Köklü aslen Ankara – Nallıhanlıdır İlköğrenimini Balıkesir ve Kocaeli, ortaöğrenimini ise İstanbul illerinde tamamladı.2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Açılan sınavları kazanarak Kocaeli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Vilayet stajını Kocaeli Valiliğinde, Teftiş stajını Rize'de, Kaymakam Refikliği stajını ise Sakarya-Akyazı'da tamamladı.

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Daha sonra sırasıyla Bursa ili Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu.

2007 yılında bilgisini artırmak ve yabancı dilini geliştirmek üzere bir yıl süre ile İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere-Leicester Üniversitesine gönderildi. Yurda döndükten sonra Ankara 'da kamu diplomasisi ve 93. Dönem Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla bitirdi.

2009-2011 yıllarında Afyonkarahisar- Hocalar Kaymakamlığı,

2011-2013 yıllarında Artvin- Şavşat Kaymakamlığı,

2013-2016 yıllarında ise Bingöl- Genç Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2016 yılı Aralık ayındaki Kararname ile İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Başkan yardımcısı olarak atanan Abdullah Köklü, geçici görevle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Köydes ve Özel İdareler biriminde görev aldı.

2017-2022 tarihleri arasında Çanakkale İli Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

12 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Bakırköy Kaymakamlığı görevine atandı.

Öğretmen Yasemin Hanım ile evli olan Abdullah Köklü iki çocuk babasıdır.

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