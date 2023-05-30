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Abdullah Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

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#Abdullah Güler#AK Parti#Abdullah Güler Kimdir
Abdullah Güler kimdir, kaç yaşında, nereli İşte Sivas Milletvekili Abdullah Gülerin biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 21:40

Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in hayatı, son dakika haberinin ardından gündeme geldi. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi sonrası AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması bekleniyor. Uzun yıllar serbest avukat olarak görev yapan Abdullah Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı. Peki, Abdullah Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler.

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Abdullah Güler kimdir, sorusu AK Parti'de TBMM'deki yeni grup yönetimi için gelen haberin ardından öne çıkan başlıklardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cumartesi günü açıklaması beklenirken, Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması ön görülüyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Güler, 2003-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İşte, Abdullah Güler'in biyografisi ve hayatı.

SİVAS MİLLETVEKİLİ Abdullah Güler KİMDİR?

28 Mart 1969'da Sivas'ta doğdu. Baba adı Ahmet Ali, anne adı Fatma'dır. Hukuk Müşaviri, Avukat. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2003-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Güler orta derecede İngilizce bilmektedir.

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