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ABD Başkanı Trump ne zaman hangi gün göreve başlayacak? Detaylar belli oldu! İşte ABD Başkanı Trump'ın yemin töreni tarihi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Başkan#Trump
ABD Başkanı Trump ne zaman hangi gün göreve başlayacak Detaylar belli oldu İşte ABD Başkanı Trumpın yemin töreni tarihi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 13:15

ABD Başkanı Trump ne zaman, hangi gün göreve başlayacak? Geçtiğimiz Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimi sürecinin ardından seçimin galibi olan Donald Trump'ın göreve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yemin töreniyle birlikte Trump göreve başlayacak. Yeni yılla birlikte ABD Başkanı Trump'ın yemin töreni tarihiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, ABD Başkanı Trump ne zaman hangi gün göreve başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak? Dünya siyaseti ABD Başkanı seçilen Trump'ın göreve başlayacağı tarih öncesinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilip araştırılan tarihle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan "ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak?" sorusunun cevabı...

ABD BAŞKANI TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

5 Kasım seçimlerini kazanan ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri tarihinin 59'uncu başkanlık yemin töreni sonrası görevi resmen devralacak. 

Böylelikle 20 Ocak 2025 tarihiyle birlikte ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlamış olacak.

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#ABD#Başkan#Trump

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ABD Başkanı Trump ne zaman hangi gün göreve başlayacak Detaylar belli oldu İşte ABD Başkanı Trumpın yemin töreni tarihi

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