ABD Başkanı Trump ne zaman göreve başlayacak? Yemin töreni tarihi belli oldu! İşte merak edilen tarihler

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak? Dünya siyaseti ABD Başkanı seçilen Trump'ın göreve başlayacağı tarih öncesinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilip araştırılan tarihle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan "ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak?" sorusunun cevabı...

ABD BAŞKANI TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

5 Kasım seçimlerini kazanan ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri tarihinin 59'uncu başkanlık yemin töreni sonrası görevi resmen devralacak.

Böylelikle 20 Ocak 2025 tarihiyle birlikte ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlamış olacak.