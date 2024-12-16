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ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak? İşte Trump'ın yemin töreni tarihi

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#ABD#Başkan#Trump
ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak İşte Trumpın yemin töreni tarihi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 18:09

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanması sonrası başta ABD kamuoyu olmak üzere dünya genelinde siyaset ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan ABD Başkanı Trump 'ın yemin töreni ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

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ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak? Dünya siyaseti ABD Başkanı seçilen Trump'ın göreve başlayacağı tarih öncesinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilip araştırılan tarihle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan "ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak?" sorusunun cevabı...

ABD BAŞKANI TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

5 Kasım seçimlerini kazanan ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri tarihinin 59'uncu başkanlık yemin töreni sonrası görevi resmen devralacak. 

Böylelikle 20 Ocak 2025 tarihiyle birlikte ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlamış olacak.

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