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9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? Uzmanlardan 9.Yargı Paketi değerlendirmesi

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9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK Uzmanlardan 9.Yargı Paketi değerlendirmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 12:03

9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorusu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde 9. Yargı paketi son dakika değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşmıştı. "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi beklentileri kamuoyunun gündeminde yer alırken, 9. Yargı Paketi ceza indirimi var mı sorusu üst başlıklar arasında yer alıyor. 39 maddelik 9. Yargı Paketi son durum açıklaması yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarih verdi. Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı Paketinde ceza indirimi var mı? İşte, 9. Yargı Paketi maddeleri, taslağı ve içeriği

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