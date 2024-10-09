×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

9 Ekim ne günü? Bugün 9 Ekim Dünya Posta Günü mü? İşte anlamı ve önemi...

Güncelleme Tarihi:

#9 Ekim#9 Ekim Dünya Posta Günü#9 Ekim Ne Günü
9 Ekim ne günü Bugün 9 Ekim Dünya Posta Günü mü İşte anlamı ve önemi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 11:58

9 Ekim ne günü? Bugün 9 Ekim Dünya Posta Günü mü? araştırmaları sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Yılın önemli ve özel günlerinden olan dünya posta günü kutlandığı tarih gündemde yer alıyor. “Dünya Posta Günü” adıyla kutlanan kuruluş günü 9 Ekim, postanın öncülerinden bir devlet olarak bizim için önem arz etmektedir. İşte 9 Ekim Dünya Posta Günü anlamı ve önemi...

Haberin Devamı

Evrensel Posta Birliği 150. yaşını kutluyor. Türkiye'nin, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurucu üyeleri arasında yer aldığı Evrensel Posta Birliği (UPU), 9 Ekim 1874'ten bu yana faaliyetlerini sürdürürken dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu olma niteliğinde bulunuyor.

AA muhabirinin, UPU'nun 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, 1874'te Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Birleşik Krallık, ABD'nin de aralarında bulunduğu 22 kurucu üye tarafından imzalanan Bern Sözleşmesi ile temelleri atılan UPU, o günden bu yana küresel düzeyde posta sektörüne yön veriyor.

9 Ekim ne günü Bugün 9 Ekim Dünya Posta Günü mü İşte anlamı ve önemi...

Haberin Devamı

UPU, 1948'den itibaren Birleşmiş Milletlerin uzmanlık örgütü olarak faaliyet gösteriyor.

Merkezi İsviçre'nin Bern şehrinde bulunan UPU'nun kuruluş yasasına göre, birliğin temel görevleri, posta gönderilerinin birbiriyle bağlantılı şebekelerden oluşan tek posta alanı dahilinde serbestçe dolaşımı, etkin teknik işbirliği, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması, posta alanında standartların belirlenmesi ve teknolojinin teşvik edilmesi ile üyeler arasında uluslararası işbirliğini sağlamak olarak belirlendi.

Kongrenin temel organları

Kongre, İdari Konsey, Posta İşletme Konseyi ve Uluslararası Büro, UPU'nun temel organları arasında yer alıyor. İlgili paydaşların katılımını sağlamak üzere Danışma Konseyi de bulunuyor.

Kongre, her 4 yılda bir üye ülkelerin tam yetkili temsilcilerinin katılımıyla toplanan birliğin en üst karar organı konumunda yer alıyor. Kongrede esas olarak posta alanında stratejiler oluşturuluyor ve uluslararası ölçekte postayla ilgili olarak uygulanacak kurallar belirleniyor. Ayrıca, UPU bünyesinde görev yapacak genel müdür, genel müdür yardımcısı ile İdari Konsey ve Posta İşletme Konseyi üyelerinin seçimi burada yapılıyor.

UPU Kongresi, 2016'da Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Başarılı geçen kongrenin başkanlığını da üstlenen Türkiye, 2021'e kadar İdari Konsey Başkanlığı görevini yürüttü.

Haberin Devamı

İdari Konsey, genel olarak devlet politikalarına ilişkin konular ile birliğin tüm faaliyetlerinden sorumlu bulunuyor. Konsey, kongreler arasındaki dönemde birliğin faaliyetlerinin devamlılığını da sağlıyor. Bir başkan ve 40 üyeden oluşan İdari Konsey, her yıl iki kez Bern'de toplanıyor.

Birliğin çalışmalarının devamlılığını sağlayan ve bütçeyi onaylayan İdari Konsey, posta konularında benimsenecek politikaları tespit ederek ve uluslararası düzenleyici gelişmeleri göz önünde bulundurarak posta hizmetlerinin modernize edilmesine yönelik kararları alıyor ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirleri belirliyor.

Türkiye'deki zirvede "İstanbul Stratejisi" benimsendi

Haberin Devamı

Türkiye'nin, 2016'da UPU'nun 26'ncı kongresine ev sahipliği yaptığı dönemde etkinlik sonunda ortaya konulan "İstanbul Stratejisi" ile inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık ilkeleri adım adım gerçekleştirildi.

Türkiye, şu an birliğin temel organlarından Posta İşletme Konseyi üyeliği ve UPU bünyesindeki gruplarda Yönetim Kurulu üyeliği, eş başkanlık, saha uzmanlığı ve bölge sorumluluğu gibi aktif görevlerle UPU'ya katılım gösteriyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#9 Ekim#9 Ekim Dünya Posta Günü#9 Ekim Ne Günü

BAKMADAN GEÇME!

ABD seçimleri ne zaman Yarışta sona gelindi İşte 2024 Amerika Başkanlık seçimi tarihi

ABD seçimleri ne zaman? Yarışta sona gelindi! İşte 2024 Amerika Başkanlık seçimi tarihi

#ABD
İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlıyor, yarın akşam var mı İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları ve yayın tarihi

İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlıyor, yarın akşam var mı? İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları ve yayın tarihi

#İnci Taneleri
Jandarma Uzman Erbaş Alımı ile 9 bin 690 kişiyi istihdam edecek İşte, Jandarma uzman başvuru ekranı

Jandarma Uzman Erbaş Alımı ile 9 bin 690 kişiyi istihdam edecek! İşte, Jandarma uzman başvuru ekranı

#Jandarma Genel Komutanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi YENİLENDİ Sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, zeytinyağları...İşte, Tarım Bakanlığı ifşa listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi YENİLENDİ! Sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, zeytinyağları...İşte, Tarım Bakanlığı ifşa listesi

#Tarım Ve Orman Bakanlığı
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2025 | Hac kura çekimi Ekimde mi Kasımda mı yapılacak Diyanet takvimi ile Hac kura tarihleri bilgisi...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2025 | Hac kura çekimi Ekim'de mi Kasım'da mı yapılacak? Diyanet takvimi ile Hac kura tarihleri bilgisi...

#Hac Kurası 2025

EN SON HABERLER

ABD seçimleri ne zaman Yarışta sona gelindi İşte 2024 Amerika Başkanlık seçimi tarihi

ABD seçimleri ne zaman? Yarışta sona gelindi! İşte 2024 Amerika Başkanlık seçimi tarihi

#ABD
İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlıyor, yarın akşam var mı İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları ve yayın tarihi

İnci Taneleri 2. sezon ne zaman başlıyor, yarın akşam var mı? İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları ve yayın tarihi

#İnci Taneleri
Jandarma Uzman Erbaş Alımı ile 9 bin 690 kişiyi istihdam edecek İşte, Jandarma uzman başvuru ekranı

Jandarma Uzman Erbaş Alımı ile 9 bin 690 kişiyi istihdam edecek! İşte, Jandarma uzman başvuru ekranı

#Jandarma Genel Komutanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi YENİLENDİ Sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, zeytinyağları...İşte, Tarım Bakanlığı ifşa listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi YENİLENDİ! Sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, zeytinyağları...İşte, Tarım Bakanlığı ifşa listesi

#Tarım Ve Orman Bakanlığı
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2025 | Hac kura çekimi Ekimde mi Kasımda mı yapılacak Diyanet takvimi ile Hac kura tarihleri bilgisi...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2025 | Hac kura çekimi Ekim'de mi Kasım'da mı yapılacak? Diyanet takvimi ile Hac kura tarihleri bilgisi...

#Hac Kurası 2025