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8 Aralık Pazar hava durumu | Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşe 8 Aralık 2024 MGM hava raporları

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#Bugün Yağmur Var Mı#8 Aralık Hava Durumu#Bugün İstanbul'da Yağmur Yağacak Mı
8 Aralık Pazar hava durumu | Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İşe 8 Aralık 2024 MGM hava raporları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 02:01

8 Aralık hava durumu pazar günü için plan yapan kişiler tarafından kontrol ediliyor. Mega kent İstanbul’da hafta sonu binlerce kişi dışarı çıkıyor. 8 Aralık bugün yağmur yağacak mı? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde ise yağışlı olacak. Peki, İstanbul’da bugün yağmur var mı? İşte 8 Aralık Pazar günü hava durumu!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporları paylaşıldı. 8 Aralık 2024 Pazar günü hava durumu da kent sakinleri tarafından kontrol ediliyor. İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapıyor. 8 Aralık bugün yağmur var mı? sorusu da bu sebeple ön plana çıkıyor.

8 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU | BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da 8 Aralık Pazar günü hava çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı ise gündüz 15 gece ise 11 derece hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu(Kayseri, Sivas ve Niğde hariç), Batı Karadeniz(Bartın ve Zonguldak hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

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