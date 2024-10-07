7 Ekim Marmaray seferleri çalışıyor mu, düzeldi mi? Açıklama geldi

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Marmaray'ın Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasındaki enerji sistemlerinde sabah saatlerinde teknik bir arıza gerçekleşti. Yaşanan bu arıza sonrasında Marmaray seferlerinde aksama yaşandı. Peki, Marmaray seferleri düzeldi mi, çalışıyor mu?

7 EKİM MARMARAY SEFERLERİ ÇALIŞIYOR MU, DÜZELDİ Mİ?

Marmaray'ın Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasındaki enerji sistemlerinde saat 09.25'te teknik bir arıza gerçekleşti. Bu nedenle seferlerde gecikmeler oluştu.

ARIZA GİDERİLDİ

Marmaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Enerji sistemlerinde meydana gelen teknik arıza giderilmiş olup, Marmaray seferlerimiz çift hattan işlemeye başlamıştır.” İfadelerine yer verildi.