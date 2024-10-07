×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

7 Ekim Marmaray seferleri çalışıyor mu, düzeldi mi? Açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Marmaray#Marmaray Çalışıyor Mu#7 Ekim Marmaray
7 Ekim Marmaray seferleri çalışıyor mu, düzeldi mi Açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 16:43

Marmaray seferleri 7 Ekim Pazartesi günü Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattında teknik arıza oldu. Sabah bu sorunu yaşayan vatandaşlar da akşam bu durumun devam edip etmediğini merak ediyor. Konuyla ilgili Marmaray resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Peki, 7 Ekim Marmaray seferleri çalışıyor mu, düzeldi mi?

Haberin Devamı

Marmaray'ın Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasındaki enerji sistemlerinde sabah saatlerinde teknik bir arıza gerçekleşti. Yaşanan bu arıza sonrasında Marmaray seferlerinde aksama yaşandı. Peki, Marmaray seferleri düzeldi mi, çalışıyor mu?

7 EKİM MARMARAY SEFERLERİ ÇALIŞIYOR MU, DÜZELDİ Mİ?

Marmaray'ın Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasındaki enerji sistemlerinde saat 09.25'te teknik bir arıza gerçekleşti. Bu nedenle seferlerde gecikmeler oluştu.

ARIZA GİDERİLDİ

Marmaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Enerji sistemlerinde meydana gelen teknik arıza giderilmiş olup, Marmaray seferlerimiz çift hattan işlemeye başlamıştır.” İfadelerine yer verildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmaray#Marmaray Çalışıyor Mu#7 Ekim Marmaray

BAKMADAN GEÇME!

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu İşte detaylar

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte detaylar

#Evde Bakım Maaşı
Marburg virüsü nedir, belirtileri neler Aşılama kampanyası başlatıldı Marburg virüsü Türkiyede var mı 2024 İşte Marburg tedavisi hakkında bilgiler

Marburg virüsü nedir, belirtileri neler? Aşılama kampanyası başlatıldı! Marburg virüsü Türkiye'de var mı 2024? İşte Marburg tedavisi hakkında bilgiler

#Marburg Virüsü
AÖF KAYIT YENİLEME 2024 TARİHLERİ VE ÜCRETİ : Anadolu Üniversitesi Fakültesi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar

AÖF KAYIT YENİLEME 2024 TARİHLERİ VE ÜCRETİ : Anadolu Üniversitesi Fakültesi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

#AÖF Kayıt Yenileme
KPSS ÖNLİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: Ön lisans KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı ÖSYM KPSS tercihleri nasıl yapılır

KPSS ÖNLİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: Ön lisans KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? ÖSYM KPSS tercihleri nasıl yapılır?

#KPSS Önlisans Tercihleri
GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM PUAN DURUMU (YENİ YARIŞMACILAR) || Fark attı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM PUAN DURUMU (YENİ YARIŞMACILAR) || Fark attı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

#Gelinim Mutfakta

EN SON HABERLER

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu İşte detaylar

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte detaylar

#Evde Bakım Maaşı
Marburg virüsü nedir, belirtileri neler Aşılama kampanyası başlatıldı Marburg virüsü Türkiyede var mı 2024 İşte Marburg tedavisi hakkında bilgiler

Marburg virüsü nedir, belirtileri neler? Aşılama kampanyası başlatıldı! Marburg virüsü Türkiye'de var mı 2024? İşte Marburg tedavisi hakkında bilgiler

#Marburg Virüsü
AÖF KAYIT YENİLEME 2024 TARİHLERİ VE ÜCRETİ : Anadolu Üniversitesi Fakültesi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar

AÖF KAYIT YENİLEME 2024 TARİHLERİ VE ÜCRETİ : Anadolu Üniversitesi Fakültesi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

#AÖF Kayıt Yenileme
KPSS ÖNLİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: Ön lisans KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı ÖSYM KPSS tercihleri nasıl yapılır

KPSS ÖNLİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: Ön lisans KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? ÖSYM KPSS tercihleri nasıl yapılır?

#KPSS Önlisans Tercihleri
GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM PUAN DURUMU (YENİ YARIŞMACILAR) || Fark attı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM PUAN DURUMU (YENİ YARIŞMACILAR) || Fark attı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

#Gelinim Mutfakta