51/2-A ve 51/2-B trafik ceza maddesi nedir? 2024 yılı 51/2-A ve 51/2-B trafik cezası tutarı

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51/2-a ve 51/2-b trafik cezası hız sınırının ile %30 ve 30 ile 50 arasında geçilmesi sonucunda oluşan bir trafik cezasıdır. Kısacası 51/2-a ve 51/2-b cezasına radar cezası da diyebiliriz.

51/2-a Trafik Cezası Ne Kadar?

Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesine göre 51/2-a cezası hız sınırı kural ihlalidir. Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşanlar için uygulanır. Hız sınırını geçen sürücülerin 1.506 TL para cezası işlemi uygulanmaktadır.

51/2-a Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Kanuna göre 51/2-a cezası radar cezası olarak bilinmektedir. Hız sınırını geçen vatandaşlara cezanın yanında 10 ehliyet ceza puanı da uygulanmaktadır.

51/2-a Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

Trafik Kanununda 51/2-a radar cezası tutarı 1.506 TL'dir. Fakat cezayı 15 gün önce ödeyen tüm sürücülere %25 oranında 1.129,5 TL ödeme yapılabilir.

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51/2-a Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle artık evden de trafik cezalarını ödemek mümkündür. E-devlet sisteminde tüm trafik cezaları bulunmaktadır. Bu sebeple tebligatın gelmesini beklemeden kredi kartı veya taksitle 51/2-a cezasının ödenmesi mümkündür.

51/2-b Trafik Cezası Ne Kadar?

Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesine göre 51/2-b cezası hız sınırı kural ihlalidir. Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşanlar için uygulanır. Hız sınırını geçen sürücülerin 3.135 TL para cezası işlemi uygulanmaktadır.

51/2-b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Kanuna göre 51/2-b cezası radar cezası olarak bilinmektedir. Hız sınırını geçen vatandaşlara cezanın yanında 15 ehliyet ceza puanı da uygulanmaktadır.

51/2-b Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

Trafik Kanununda 51/2-b radar cezası tutarı 3.135 TL'dir. Fakat cezayı 15 gün önce ödeyen tüm sürücülere %25 oranında 2.351,25 TL ödeme yapılabilir.

51/2-b Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle artık evden de trafik cezalarını ödemek mümkündür. E-devlet sisteminde tüm trafik cezaları bulunmaktadır. Bu sebeple tebligatın gelmesini beklemeden kredi kartı veya taksitle 51/2-b cezasının ödenmesi mümkündür.