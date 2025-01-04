5 Ocak Pazar hava durumu | Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşe 5 Ocak 2025 MGM hava durumu raporları

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporları paylaşıldı. 5 Ocak 2025 Pazar günü hava durumu da kent sakinleri tarafından kontrol ediliyor. İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapıyor. 5 Ocak yarın yağmur var mı? sorusu da bu sebeple ön plana çıkıyor. İşte 5 Ocak hava durumu raporları!

5 OCAK PAZAR HAVA DURUMU | YARIN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da 5 Ocak Pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise gündüz 10 gece ise 6 derece hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Bitlis, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.