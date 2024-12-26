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31 Aralık'ta noterler açık mı, çalışıyor mu? 31 Aralık Salı günü noterler kapalı mı?

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#31 Aralık Noterler Açık Mı#31 Aralık Noterler Kapalı Mı#31 Aralık Noterler Çalışıyor Mu
31 Aralıkta noterler açık mı, çalışıyor mu 31 Aralık Salı günü noterler kapalı mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 16:39

31 Aralık'ta noterler açık mı sorusu, devlet daireleri ve kamu teşebbüsleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 31 Aralık'ta kaymakamlık ve noter açık mı sorusuna göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 31 Aralık noter ve devlet daireleri açık olacak mı? İşte, o detaylar

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31 Aralık Salı günü yılbaşı arifesi olması dolayısıyla kaymakamlık ve noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyordu. Mevzuata göre 31 Aralık tarihi yarım tatil ya da yarım gün olmadığı için kamu kurumları tam gün mesaisine devam edecek.

Mevzuata göre detaylar şu şekilde; 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

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A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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