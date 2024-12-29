31 Aralık Salı günü Kütüphaneler açık mı? Kütüphaneler 31 Aralık'ta çalışıyor mu?

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31 Aralık bu yıl Salı tarihine denk geliyor. 31 Aralık'ta kütüphaneler kapalı mı? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılıyor. 31 Aralık, yılbaşından bir gün öncesi olması dolayısıyla resmi tatil gündemi ile merak konusu oluyor. Peki, 31 Araşol'ta kütüphaneler açık mı?

31 ARALIK'TA KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bakanlığa bağlı kütüphaneler; Resmi ve dini bayram tatili günleri kapalıdır. Resmi ve dini bayram tatillerinin cuma akşamına kadar sürmesi durumunda, takip eden cumartesi/pazar günü kütüphane kapalı tutulur. Bakanlık kütüphanelerinin yanı sıra hizmet veren belediye kütüphanelerinin birçoğu da kapalıdır. 31 Aralık'ta kütüphaneler açık olacaktır.