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31 Aralık Salı günü Kütüphaneler açık mı? Kütüphaneler 31 Aralık'ta çalışıyor mu?

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#31 Aralık#31 Aralık Kütüphaneler#Kütüphaneler Bugün Açık Mı
31 Aralık Salı günü Kütüphaneler açık mı Kütüphaneler 31 Aralıkta çalışıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 14:04

31 Aralık'ta kütüphanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Kültür Bakanlığı’na bağlı kütüphanelerin mesai saatleri 657 Devlet Memurları Kanununun 100’ncü maddesine göre bulundukları illerin Valiliklerince belirlenmekle birlikte resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Peki, Resmi tatillerde kütüphaneler kapalı mı, açık mı?

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31 Aralık bu yıl Salı tarihine denk geliyor. 31 Aralık'ta kütüphaneler kapalı mı? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılıyor. 31 Aralık, yılbaşından bir gün öncesi olması dolayısıyla resmi tatil gündemi ile merak konusu oluyor. Peki, 31 Araşol'ta kütüphaneler açık mı?

31 ARALIK'TA KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bakanlığa bağlı kütüphaneler; Resmi ve dini bayram tatili günleri kapalıdır. Resmi ve dini bayram tatillerinin cuma akşamına kadar sürmesi durumunda, takip eden cumartesi/pazar günü kütüphane kapalı tutulur. Bakanlık kütüphanelerinin yanı sıra hizmet veren belediye kütüphanelerinin birçoğu da kapalıdır. 31 Aralık'ta kütüphaneler açık olacaktır.

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31 Aralık Salı günü Kütüphaneler açık mı Kütüphaneler 31 Aralıkta çalışıyor mu

31 Aralık Salı günü Kütüphaneler açık mı? Kütüphaneler 31 Aralık'ta çalışıyor mu?

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