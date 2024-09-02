30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi? 30 Ağustos ek ders ücreti Eylül ayında yatacak mı?

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30 Ağustos'ta ek ders kesilir mi, yatar mı sorusu pek çok öğretmenin gündemini oluşturan önemli konular arasında yer almaya başladı. Normal dönem içerisinde ek ders ücreti alan öğretmenler, 30 Ağustos dolayısıyla bu ek ders ücretlerinin kesilip kesilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, 30 Ağustos'ta ek ders kesilir mi veya ödenir mi? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı merak eden öğretmenler için bazı detaylar

30 AĞUSTOS'TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmeliğinde; Yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

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Bu yönetmeliğe göre 30 Ağustos'ta ek derslerin kesilmemesi ve ödenmesi beklenmektedir.