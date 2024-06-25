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30 Ağustos'ta 3 gün tatil fırsatı! 30 Ağustos resmi tatil mi bu Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

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#30 Ağustos#Zafer Bayramı#Resmi Tatil
30 Ağustosta 3 gün tatil fırsatı 30 Ağustos resmi tatil mi bu Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 15:43

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi geri sayım sürerken 9 günlük bayram tatilinden henüz çıkanlar merak içerisinde önümüzdeki ay ve haftalardaki tatil günlerini araştırıyor. Bu günlerden biri de her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı... Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte merak edilip araştırılanlar...

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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 9 Günlük bayram tatili sonrası önümüzdeki tatil günleri için plan yapanlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk gelecek? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili ayrıntılar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir

30 AĞUSTOS'TA 3 GÜNLÜK TATİL FIRSATI!

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk gelmektedir. Hafta sonu tatiliyle birlikte 30 Ağustos'ta 3 günlük tatil fırsatı doğmaktadır.

 

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30 Ağustosta 3 gün tatil fırsatı 30 Ağustos resmi tatil mi bu Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor

30 Ağustos'ta 3 gün tatil fırsatı! 30 Ağustos resmi tatil mi bu Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

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