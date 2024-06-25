30 Ağustos'ta 3 gün tatil fırsatı! 30 Ağustos resmi tatil mi bu Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 9 Günlük bayram tatili sonrası önümüzdeki tatil günleri için plan yapanlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk gelecek? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili ayrıntılar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.

30 AĞUSTOS'TA 3 GÜNLÜK TATİL FIRSATI!

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk gelmektedir. Hafta sonu tatiliyle birlikte 30 Ağustos'ta 3 günlük tatil fırsatı doğmaktadır.