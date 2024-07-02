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30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 2024 kaç gün tatil olacak?

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#30 Ağustos#30 Ağustos Resmi Tatil Mi#30 Ağustos Tatil Mi
30 Ağustos resmi tatil mi 30 Ağustos 2024 kaç gün tatil olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 16:29

30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü soruları çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu sene çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos'un tatil olup olmadığı, günün öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi Cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir payı olan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir'deki anma törenleri ile başlayacak. Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanan bu milli ve önemli gün resmî tatil olarak gerçekleşiyor. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos'ta ülke genelinde törenler düzenlenecek. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sektöre tatil mi, ek mesai alınır mı?

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30 Ağustos resmi tatil mi ve 29 Ağustos yarım gün mü sorusu, Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesiyle çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların gündemine geldi. 30 Ağustos bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta etkinlikler ve törenler ile kutlanacak. 30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında kutlanmıştı. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü ve 30 Ağustos tatil mi? İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili hakkında ayrıntılı bilgiler.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.

Zafer Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Başkentte Zafer Bayramı törenleri:

1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

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2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.

3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.

4) İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

5) Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir.

b) Başkent dışında Zafer Bayramı törenleri:

1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, (…) belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

2) Mülki idare amiri beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde tebrikatı, ekli sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul eder.

3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. 4) Tören geçişi mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır.

5) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

6) Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir.

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ÖZEL SEKTÖRE DE TATİL Mİ?

30 Ağustos, tüm çalışanlar için tatil niteliği taşımaktadır. 30 Ağustos tarihinde çalışmak zoruna kalan personeller ise ek mesai ücreti ile ücretlendirilir.

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