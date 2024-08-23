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30 Ağustos ek ders yazılır mı, ödenir mi? 30 Ağustos'ta ek ders ödemesi hakkında mevzuat bilgileri

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30 Ağustos ek ders yazılır mı, ödenir mi 30 Ağustosta ek ders ödemesi hakkında mevzuat bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 12:00

30 Ağustos'ta ek ders kesilir mi sorusu öğretmenler ve yöneticilerin gündeminde yer alıyor. 30 Ağustos'ta milli bayram ve resmi tatil olması dolayısıyla pek çok eğitimci, 30 Ağustos'ta ek ders kesilir mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta ek ders kesilir mi? İşte, o detaylar

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30 Ağustos'ta ek ders kesilir mi, yatar mı sorusu pek çok öğretmenin gündemini oluşturan önemli konular arasında yer almaya başladı. Normal dönem içerisinde ek ders ücreti alan öğretmenler, 30 Ağustos dolayısıyla bu ek ders ücretlerinin kesilip kesilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, 30 Ağustos'ta ek ders kesilir mi veya ödenir mi? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı merak eden vatandaşlar için bazı detaylar

30 AĞUSTOS'TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmeliğinde; Yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. 

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Bu yönetmeliğe göre 30 Ağustos'ta ek derslerin kesilmemesi ve ödenmesi beklenmektedir.

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30 Ağustos ek ders yazılır mı, ödenir mi 30 Ağustosta ek ders ödemesi hakkında mevzuat bilgileri

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