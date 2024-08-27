30 Ağustos Cuma günü noterler çalışıyor mu? Noterler 30 Ağustos'ta kapalı mı?

Haberin Devamı

Noterler Birliğine bağlı olarak çalışan ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos tarihinde açık olmayacak. Bir süre ara verildikten sonra yeniden başlayan nöbetçi noterlik sistemine ise Cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında ulaşmak mümkün olabilecek. İşte, noterler 30 Ağustos'ta çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar için sonraki günün nöbetçi noter sorgulama ekranı

NOTERLER 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterlerin Cuma günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem Cumartesi günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Haberin Devamı

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ