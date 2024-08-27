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30 Ağustos Cuma günü noterler çalışıyor mu? Noterler 30 Ağustos'ta kapalı mı?

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#30 Ağustos#30 Ağustos Noterler Açık Mı#30 Ağustos Noterler Çalışıyor Mu
30 Ağustos Cuma günü noterler çalışıyor mu Noterler 30 Ağustosta kapalı mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 12:20

Cuma günü noterler çalışıyor mu sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla alım ve satım işlemleri bulunan kişilerin gündeminde yer alıyor. Nöbetçi noter hizmetine başlayan noterlerin 30 Ağustos'ta açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak eden birçok kişi, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 30 Ağustos Pazartesi günü noterler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Noterler Birliğine bağlı olarak çalışan ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos tarihinde açık olmayacak. Bir süre ara verildikten sonra yeniden başlayan nöbetçi noterlik sistemine ise Cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında ulaşmak mümkün olabilecek. İşte, noterler 30 Ağustos'ta çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar için sonraki günün nöbetçi noter sorgulama ekranı

NOTERLER 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterlerin Cuma günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem Cumartesi günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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