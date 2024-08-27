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30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

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#Zafer Bayramı#Zafer Bayramı Ne Zaman#30 Ağustos Bankalar
30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 11:06

Zafer Bayramının kutlanacağı 30 Ağustos’ta bankaların açık olup olmadığı, bugün vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünün hafta içine denk gelmesiyle bankacılık işlemlerine yön verecek olanlar, bugün bankalar açık mı? sorusunun yanıtına odaklandı. Anıtkabir'de anma törenleri ile başlayacak 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta etkinlik ve kutlamalar ile geçecek. Peki, 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu, bankalar açık mı? İşte, bankaların çalışma saati hakkında detaylar.

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30 Ağustos'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında da heyecanla karşılandı. Milli bayramlardan olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl 102. Yıl dönümü kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos’ta (bugün) bankalar tatil mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

30 AĞUSTOS’TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, banka şubelerinin tamamı tüm gün kapalı olacak.

ZAFER BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye geçti.

26 Ağustos'ta 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı. 

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İlk gün 1. Ordu birlikleri Büyük Kaleciktepe'den Çiğiltepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede birinci hat mevzilerini ele geçirdi.

27 Ağustos Pazar günü Afyonkarahisar, 8. Tümen tarafından kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta da devam eden muharebede düşmanın 5. tümeni etkisiz kılındı.

29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasını kararlaştırdı ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için önlemler alındı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı.

Mustafa Kemal Paşa, zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da, Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayımladığı bildiride, "Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'' emrini verdi.

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