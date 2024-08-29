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30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü borsada işlem yapılıyor mu?

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#30 Ağustos#30 Ağustos Borsa#30 Ağustos Borsa Açık Mı
30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 30 Ağustos Cuma günü borsada işlem yapılıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 11:34

Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Cuma günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? İşte, Borsa kapalı mı, açık mı sorusunun resmi kanallardan alınan cevabı

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Borsa 30 Ağustos'ta açık mı kapalı mı sorusuna çok uzun zaman önce cevap veren Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında bilgiler yayımladı. Peki, Borsa Cuma günü çalışıyor mu? Kapalı mı olacak açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

BORSA 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Cuma günü kapalı olacak. Borsa, 2 Ağustos Pazartesi günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

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