29 Ekim'de kütüphaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim 2024 kütüphanelerin çalışma saatleri

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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün pek çok kurum ve kuruluş resmi tatil yapıyor. Kütüphaneler de vatandaşlar tarafından açık olup olmadığı merak edilen yerlerden oldu. Peki, 29 Ekim'de kütüphaneler açık mı? İşte detaylar...

29 EKİM'DE KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok kütüphanenin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştır.

Millet Kütüphanesinden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verilmiştir.

"Kütüphanemiz 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 12.00'de kapanıp aynı gün saat 23.59'da yeniden hizmete açılacaktır."

Bu nedenle kütüphanelerin iletişim adreslerinden aranarak açık olup olmadığı kontrol edilebilir.