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29 Ekim'de kütüphaneler açık mı kapalı mı? 29 Ekim 2024 kütüphanelerin çalışma saatleri

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#29 Ekim'de Kütüphaneler Açık Mı#29 Ekim'de Kütüphaneler Kapalı Mı#Millet Kütüphanesi
29 Ekimde kütüphaneler açık mı kapalı mı 29 Ekim 2024 kütüphanelerin çalışma saatleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 09:47

29 Ekim'de kütüphaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu merak edilenler arasında yer buluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Diğer yandan da resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'nda kurum ve kuruluşların çalışma saatleri gündemde yer alıyor. Bunlardan biri de özellikle öğrencilerin çalışma ve araştırma alanları olan kütüphaneler oldu. Peki, 29 Ekim'de kütüphaneler açık mı, kapalı mı? İşte, 29 Ekim kütüphanelerin çalışma saatleri..

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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün pek çok kurum ve kuruluş resmi tatil yapıyor. Kütüphaneler de vatandaşlar tarafından açık olup olmadığı merak edilen yerlerden oldu. Peki, 29 Ekim'de kütüphaneler açık mı? İşte detaylar...

29 EKİM'DE KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok kütüphanenin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştır.

Millet Kütüphanesinden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verilmiştir.

"Kütüphanemiz 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 12.00'de kapanıp aynı gün saat 23.59'da yeniden hizmete açılacaktır."

Bu nedenle kütüphanelerin iletişim adreslerinden aranarak açık olup olmadığı kontrol edilebilir.

 

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