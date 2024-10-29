29 Ekim berberler ve kuaförler açık mı, çalışıyor mu?

Haberin Devamı

29 Ekim 2024’te berber ve kuaförlerin çalışma durumları, bulundukları ilin valilik kararlarına göre değişiklik gösterebilir. 29 Ekim’in Salı günü olması nedeniyle pek çok berber ve kuaför açık olacaktır. Resmi tatil olması dolayısıyla bazı berberlerin kendi inisiyatifleri ile kapalı olması da mümkündür.