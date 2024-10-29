Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 09:42
29 Ekim'de berberler ve kuaförler açık mı sorusu merak sorusu, resmi tatil olması dolayısıyla merak konusu oldu. Resmi tatil vesilesiyle berber ya da kuaför işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 29 Ekim berberler ve kuaförler açık mı, çalışıyor mu sorusuna cevap aradı. Peki, 29 Ekim berberler ve kuaförler açık mı, çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
29 Ekim 2024’te berber ve kuaförlerin çalışma durumları, bulundukları ilin valilik kararlarına göre değişiklik gösterebilir. 29 Ekim’in Salı günü olması nedeniyle pek çok berber ve kuaför açık olacaktır. Resmi tatil olması dolayısıyla bazı berberlerin kendi inisiyatifleri ile kapalı olması da mümkündür.