28 ve 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı? Bugün AVM'ler ve kuyumcular kapalı mı?

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28 ve 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

28 VE 29 EKİM'DE AVM'LER VE KUYUMCULAR AÇIK MI?

28 ve 29 Ekim'de AVM'ler açık olmaya devam edecek. Kuyumcular ise genellikle piyasalardaki rakamlara endeksli olduğu için resmi tatillerde kapalı olabilmektedir. Ancak bazı kuyumcuların bu tarz dönemlerde faaliyet gösterdiği de bilinmektedir.