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28 ve 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı? Bugün AVM'ler ve kuyumcular kapalı mı?

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#29 Ekim#Kuyumcular Açık Mı#Avmler Açık Mı
28 ve 29 Ekimde AVMler ve kuyumcular açık mı Bugün AVMler ve kuyumcular kapalı mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 10:00

28 ve 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı sorusu, bugünün Cumhuriyet Bayramı olması ve resmi tatil niteliği taşıması dolayısıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi tatillerde bazı kurumların kapalı olması dolayısıyla kuyumcular ve AVM'ler de merak konusu oldu. Peki, 28 ve 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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28 ve 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

28 VE 29 EKİM'DE AVM'LER VE KUYUMCULAR AÇIK MI?

28 ve 29 Ekim'de AVM'ler açık olmaya devam edecek. Kuyumcular ise genellikle piyasalardaki rakamlara endeksli olduğu için resmi tatillerde kapalı olabilmektedir. Ancak bazı kuyumcuların bu tarz dönemlerde faaliyet gösterdiği de bilinmektedir.

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