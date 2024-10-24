28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar işlem yapacak?

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Noter çalışma saatleri 28 Ekim dolayısıyla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Araç, iş yeri, konut alış satışı, tasdikleme işlemleri gibi önemli işlemlerin gerçekleştirildiği bu kurumun açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar 28 Ekim Pazartesi günü için araştırmalarına başladı. Peki, noterler ne zaman açılacak, bugün çalışıyor mu? İşte, o detaylar

NOTERLER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Noterler 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar açık olacak. Sistem öğle saatlerinden sonra kapanacağı için noterlik hizmeti alınamayacak.