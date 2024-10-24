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28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar işlem yapacak?

Güncelleme Tarihi:

#28 Ekim#28 Ekim Noterler Açık Mı#Noterler Bugün Çalışıyor Mu
28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar işlem yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 15:01

28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması dolayısıyla noterlerle ilgili işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de noterler açık mı sorusu oldu. "Noterler pazartesi günü açık mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte, bu kapsamda son bilgiler...

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Noter çalışma saatleri 28 Ekim dolayısıyla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Araç, iş yeri, konut alış satışı, tasdikleme işlemleri gibi önemli işlemlerin gerçekleştirildiği bu kurumun açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar 28 Ekim Pazartesi günü için araştırmalarına başladı. Peki, noterler ne zaman açılacak, bugün çalışıyor mu? İşte, o detaylar

NOTERLER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Noterler 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar açık olacak. Sistem öğle saatlerinden sonra kapanacağı için noterlik hizmeti alınamayacak.

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#28 Ekim#28 Ekim Noterler Açık Mı#Noterler Bugün Çalışıyor Mu

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