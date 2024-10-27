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28-29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? 29 Ekim'de hangi müzeler ücretsiz?

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28-29 Ekimde müzeler ücretsiz mi 29 Ekimde hangi müzeler ücretsiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 17:27

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birçok müze ücretsiz olarak ziyaretçilere açılacak. İstanbul'da, Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında başlatılan özel bir kampanya ile Gülhane Sarnıcı gibi popüler müzeler ücretsiz gezilebilecek. Peki, 29 Ekim'de hangi müzeler ücretsiz? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel 30 müzesini ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 30 İBB Müzesini ücretsiz ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanarak, ücretsiz olan müzeleri paylaştı. 

29 EKİM'DE ÜCRETSİZ MÜZELER

1. Taksim Cumhuriyet Müzesi
2. Anadolu Hisarı Müzesi
3. Tekfur Sarayı Müzesi
4. Kemal Sunal Müzesi
5. Aşiyan Müzesi
6. Şişli Atatürk Müzesi
7. İtfaiye Müzesi
8. Karikatür ve Mizah Müzesi
9. Çocuk Bilim Merkezi
10. Müze Gazhane L Binası
11. Gazhane İklim Müzesi
12. Bebek Sarnıcı Galerisi
13. Mecidiyeköy Sanat
14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi
15. Haliç Sanat: Fener Evleri 1
16. Haliç Sanat: Fener Evleri 2
17. Haliç Sanat: Fener Evleri 3
18. Habitat Sanat
19. Gülhane Sarnıcı
20. Casa Botter
21. Büyükada Taş Mektep
22. Artİstanbul Feshane
23. Baruthane Müze
24. İstanbul Tasarım Müzesi
25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi
26. Bulgur Palas
27. İstanbul Sanat Müzesi
28. Bakırköy Sanat
29. Kağıthane Sanat
30. Metrohan

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