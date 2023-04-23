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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Google doodle ile kutladı! 23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? (23 Nisan'ın tarihi önemi)

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#23 Nisan Ne Oldu#23 Nisanın Tarihi#Google
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Google doodle ile kutladı 23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi (23 Nisanın tarihi önemi)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 01:05

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google tarafından doodle ile kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu bayram, Google'ın ana sayfası ile bir kez daha kullanıcılara hatırlatıldı. Ana sayfasında Türk Bayrağı ve çocuk figürlerine yer veren arama motoru, 23 Nisan ile ilgili görsellere ve haberlere de kullanıcıların erişmesine imkan tanıdı. Peki, 23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi ve önemi hakkında bilgiler.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, özel günlerde kullanıcılarını şaşırtan Google'ın doodle tasarımı ile kullanıcılara hatırlatıldı. Türk Bayraklı balonla renkli Google yazısının yer aldığı doodle ile, dev arama motoru bu özel güne dikkat çekti. 23 Nisan için renkli tasarımlara yer veren Google aynı zamanda, 23 Nisan'a özel oluşturulan içeriklere ulaşma imkanı da sundu. Her sene bütün dünya çocukları ile birlikte kutlanan 23 Nisan, ayrıca Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olması ile de önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1929 tarihinde dünya çocuklarına armağan edildi.

GOOGLE'DAN 23 NİSAN'A ÖZEL TASARIMI

Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli olan bu günü kutladı. TBMM'nin açılışının yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırlanan tasarımla 23 Nisan'ın önemi ve nasıl çocuk bayramı olduğu bir kez daha gündeme geldi. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Google doodle ile kutladı 23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi (23 Nisanın tarihi önemi)

23 NİSAN'IN TARİHİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

23 NİSAN NE ZAMAN ÇOCUK BAYRAMI OLDU?

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

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1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.

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