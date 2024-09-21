21 Eylül en uzun gün mü? 21 Eylül'ün farkı ve özelliği nedir?

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En uzun gün ne zaman sorusu, 21 Eylül tarihinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekinoks tarihleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, ilkbahar ve sonbahar ekinoksuna giriş tarihlerini öğrenmeyi amaçlıyor. Peki, en uzun gün ne zaman? 21 Eylül en uzun gün mü? İşte, o detaylar

21 EYLÜL EN UZUN GÜN MÜ?

21 Eylül, güneş ışınlarının ekvatora dik olarak düştüğü gündür. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu durum Ekinoks olarak adlandırılabilmektedir.

EN UZUN GÜN NE ZAMAN?

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

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Ayrıca bugün Türkiye'de, saat 12.00'de, cisimlerin yıl içerisindeki en kısa gölgesi oluşacak. Yılın en uzun gecesi 21 aralıkta yaşanacak.