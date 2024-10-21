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21 Ekim okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

Güncelleme Tarihi:

#Okullar Tatil#Okul Tatili#Bugün Tatil Mi
21 Ekim okullar tatil mi Bugün okullar tatil mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 06:57

Bugün okullar tatil mi sorusu, 21 Ekim Pazartesi günü pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde yağışın etkisini göstermesi ile birlikte öğrencilerin de tatil yönlü beklentileri yeniden alevlendi. Hava muhalefetinin etkisini gösterdiği bölgelerde zaman zaman gerçekleşen tatil ilanları, öğrenciler için 21 Ekim Pazartesi gününe dair de umutlar barındırdı. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte, o detaylar

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Geçtiğimiz hafta bazı illerde meydana gelen deprem hadisesinin akabinde valilikler tarafından okullar tatil edilmiş ve olası olumsuzlukların önüne geçilmişti. Bu hafta ise öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğini, hava muhalefetinin de bazı bölgelerde etkisini göstermesi ile birlikte sorgulamaya başladı. Peki, 21 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

21 Ekim Pazartesi, yani bugüne dair okulların tatil edildiği yönünde herhangi bir il valiliğinden açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

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#Okullar Tatil#Okul Tatili#Bugün Tatil Mi

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