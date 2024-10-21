21 Ekim okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

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Geçtiğimiz hafta bazı illerde meydana gelen deprem hadisesinin akabinde valilikler tarafından okullar tatil edilmiş ve olası olumsuzlukların önüne geçilmişti. Bu hafta ise öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğini, hava muhalefetinin de bazı bölgelerde etkisini göstermesi ile birlikte sorgulamaya başladı. Peki, 21 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

21 Ekim Pazartesi, yani bugüne dair okulların tatil edildiği yönünde herhangi bir il valiliğinden açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.