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2028 Olimpiyatlar nerede, ne zaman olacak? 2028 Yaz Olimpiyat Oyuncuları Los Angeles detayları

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2028 Olimpiyatlar nerede, ne zaman olacak 2028 Yaz Olimpiyat Oyuncuları Los Angeles detayları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 16:40

2024 Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz- 11 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında Fransa'nın Paris kentinde düzenlendi. Olimpiyatların sona ermesiyle bir sonraki Olimpiyat yaz oyunları araştırmaları hız kazandı. Peki, 2028 Olimpiyatlar nerede, ne zaman olacak? 2028 Yaz Olimpiyat Oyuncuları Los Angeles detayları

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Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 101 sporcuyla katıldı. Paris 2024'te 100 sporcu ile 18 branşta madalya mücadelesi veren ay-yıldızlılar, beklenen başarıyı sergileyemedi. Fransa'dan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla dönen Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı. Şimdi ise hazırlıklar 2028 Yaz Olimpiyatları Oyuncuları Los Angeles müsabakalarına çevrildi. 2028 Olimpiyatları nerede, ne zaman olacak?

2028 OLİMPİYATLARI NEREDE, NE ZAMAN OLACAK?

4 yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları 2028 yılında Los Angeles’te yapılacak. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni ise 15 Ağustos'ta, kapanış etkinliği 27 Ağustos'ta olacak.

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Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, dahil edilmesini kararlaştırdı.

Beyzbol/softbol, kriket ve lakros için bu karar, Olimpiyat Oyunları'na dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.

Beyzbol/softbol, en son 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alırken, kriket 1900 Paris Olimpiyatları, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyatları'nın ardından 3. kez olimpiyatlara dahil edildi.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda halter ve modern pentatlon yer alacak

IOC'den yapılan açıklamada, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na binicilik yerine getirilen engel parkurlu modern pentatlon ve halter branşlarının dahil edildiği belirtildi.

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