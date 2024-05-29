2024-2025 Döneminde ara tatiller ne zaman yapılacak? MEB yeni yılın ara tatil tarihlerini duyurdu

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Ara tatil takvimi belli oldu. 9 Eylül’de başlayacak olan dönemin ardından öğrenciler, 2 aylık bir maratonun içerisinde yer alacak Bu maratona 1 haftalık tatille ara verilirken, tatil dönemi 17 Ocak 2025’te sona erecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise okulların açılacağı tarih 2-6 Eylül tarihleri olacak. Peki, ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasım ara tatili, 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak.

Nisan ara tatili ise 31 Mart 2025'te başlayacak ve 4 Nisan 2025 tarihinde son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih, 20 Haziran 2025 olacak.