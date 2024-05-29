×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

2024-2025 Döneminde ara tatiller ne zaman yapılacak? MEB yeni yılın ara tatil tarihlerini duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Okullar Ne Zaman Kapanacak#Ara Tatiller Ne Zaman#Ara Tatil Tarihi
2024-2025 Döneminde ara tatiller ne zaman yapılacak MEB yeni yılın ara tatil tarihlerini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 13:17

Ara tatil tarihleri, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Buna göre 9 Eylül tarihinde başlayacak olan eğitim öğretim dönemi kapsamında öğrenciler yeni bir maratona merhaba diyecek. Bununla birlikte öğrencilerin ilk nefes alacağı tarih ara tatil olacak. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ara tatiller ne zaman başlayacak? İşte, 2025 ara tatil takvimi

Haberin Devamı

Ara tatil takvimi belli oldu. 9 Eylül’de başlayacak olan dönemin ardından öğrenciler, 2 aylık bir maratonun içerisinde yer alacak Bu maratona 1 haftalık tatille ara verilirken, tatil dönemi 17 Ocak 2025’te sona erecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise okulların açılacağı tarih 2-6 Eylül tarihleri olacak. Peki, ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasım ara tatili, 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak.

Nisan ara tatili ise 31 Mart 2025'te başlayacak ve 4 Nisan 2025 tarihinde son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih, 20 Haziran 2025 olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okullar Ne Zaman Kapanacak#Ara Tatiller Ne Zaman#Ara Tatil Tarihi

BAKMADAN GEÇME!

İntegral kalktı mı Yeni müfredat yayınlandı 2024 YKSde integral sorulacak mı

İntegral kalktı mı? Yeni müfredat yayınlandı! 2024 YKS'de integral sorulacak mı?

#İntegral
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu, şartları neler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu, şartları neler?

#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024 (Resmi Takvim) | Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil ilan edildi, 9 gün mü olacak Bayram ne zaman, ayın kaçında Önemli detay Diyanetin dini günler takvimi açıklandı

BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024 (Resmi Takvim) | Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil ilan edildi, 9 gün mü olacak? Bayram ne zaman, ayın kaçında? Önemli detay! Diyanet'in dini günler takvimi açıklandı!

#Kurban Bayramı Tatili
VGM 122 personel alımı yapıyor Başvuru şartları ve detayları duyuruldu

VGM 122 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detayları duyuruldu

#Vgm
TV YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tvde neler, hangi diziler var Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#Tv Yayın Akışı

EN SON HABERLER

İntegral kalktı mı Yeni müfredat yayınlandı 2024 YKSde integral sorulacak mı

İntegral kalktı mı? Yeni müfredat yayınlandı! 2024 YKS'de integral sorulacak mı?

#İntegral
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu, şartları neler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu, şartları neler?

#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024 (Resmi Takvim) | Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil ilan edildi, 9 gün mü olacak Bayram ne zaman, ayın kaçında Önemli detay Diyanetin dini günler takvimi açıklandı

BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024 (Resmi Takvim) | Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil ilan edildi, 9 gün mü olacak? Bayram ne zaman, ayın kaçında? Önemli detay! Diyanet'in dini günler takvimi açıklandı!

#Kurban Bayramı Tatili
VGM 122 personel alımı yapıyor Başvuru şartları ve detayları duyuruldu

VGM 122 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detayları duyuruldu

#Vgm
TV YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tvde neler, hangi diziler var Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#Tv Yayın Akışı