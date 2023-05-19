2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman, hangi gün oynanacak?

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Bu sene Türkiye'de düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Haziran ayında oynanması planlanan final maçının günü ve yeri merak konusu oldu. İşte konu hakkında ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

BİLET FİYATLARI

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro