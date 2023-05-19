2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman, hangi gün oynanacak?

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Bu sene Türkiye'de düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Haziran ayında oynanması planlanan final maçının günü ve yeri merak konusu oldu. İşte konu hakkında ayrıntılar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
BİLET FİYATLARI
Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:
Kategori 4: 70 Euro
Kategori 3: 180 Euro
Kategori 2: 490 Euro
Kategori 1: 690 Euro