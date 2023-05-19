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2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman, hangi gün oynanacak?

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2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman, hangi gün oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 12:06

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacağı ile merak konusu oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuva bu sene İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

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Bu sene Türkiye'de düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Haziran ayında oynanması planlanan final maçının günü ve yeri merak konusu oldu. İşte konu hakkında ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

BİLET FİYATLARI

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro
Kategori 3: 180 Euro
Kategori 2: 490 Euro
Kategori 1: 690 Euro

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