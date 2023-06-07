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2023 LGS cevap anahtarı (A-B-C-D Kitapçığı): LGS sayısal ve sözel soruları

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#Lgs#Lgs Soruları#Lgs Cevapları
2023 LGS cevap anahtarı (A-B-C-D Kitapçığı): LGS sayısal ve sözel soruları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 09:39

LGS cevap anahtarı, A-B-C-D Kitapçığı için yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM), sayısal ve sözel soruları için LGS cevap anahtarı duyurusunu gerçekleştirdi. LGS temel soru kitapçığında toplam 90 sorunun doğru cevabı bulunuyor. Meb.gov.tr adresinden paylaşılan LGS soru ve cevap anahtarının en alt kısmında soruların doğru yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı dil derslerinin LGS cevap kitapçıkları belli oldu. İşte, LGS sayısal ve sözel cevap anahtarı

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LGS cevap anahtarı, sınavın ardından gündemde yer alıyor. Sınavdan çıkan ortaokul 8. sınıf öğrencileri, sayısal ve sözel alanda yanıtladıkları soruların doğru cevaplarını temel soru kitapçığıyla öğrenecek. LGS soruları ve cevapları ekranında sayısal ve sözel oturumun cevapları ayrı ayrı ilan edildi. Liselere Geçiş Sınavı kapsamında düzenlenen sınavda öğrencilere sorular A, B,D ve D olmak üzere 4 seçenekli olarak iletildi. Öğrenciler, doğru olduklarından emin olduğu şıkları işaretledi. İşte, 2023 LGS cevap anahtarı ve sayısal-sözel soruları

2023 LGS cevap anahtarı (A-B-C-D KİTAPÇIĞI)

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

LGS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi sınava katılan ortaokul 8. sınıf öğrencilerin puanları aşağıda bulunan işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanır.

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Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Öğrencinin ham puanı ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Testin ortalaması , ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Hesaplanan standart puanlar MEB tarafından belirlenen derslerin katsayıları ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Sonrasında toplam ağırlıklı standart puan (TASP) bulunur. testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

LGS’DE 3 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgiye göre 3 yanlış cevaplanan soru 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakacak. MEB’in yayınladığı kılavuzda “ Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. “ ibaresi yer almaktadır.

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YANLIŞ ÇIKAN SORULAR DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAK

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

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