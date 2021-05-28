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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.05.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

2020-KPSS ön lisans değerlendirme raporu yayınlandı

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2020-KPSS ön lisans değerlendirme raporu yayınlandı

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 28 Mayıs saat 15.50'de Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayınlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uyguladığımız sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporunu http://osym.gov.tr sitemizde kamuoyuyla paylaştık. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

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