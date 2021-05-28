2020-KPSS ön lisans değerlendirme raporu yayınlandı
2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 28 Mayıs saat 15.50'de Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayınlandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uyguladığımız sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporunu http://osym.gov.tr sitemizde kamuoyuyla paylaştık. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Uyguladığımız sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 28, 2021
2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporunu https://t.co/be1Nrw0P8o sitemizde kamuoyuyla paylaştık
Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor,raporun hayırlı olmasını diliyorum.