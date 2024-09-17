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2. Grup sürücü olur ne demek? 2. Grup sürücü B sınıfı ehliyet alabilir mi?

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#2. Grup Sürücü#2. Grup Sürücü Ne Demek#2. Grup Sürücü Nedir
2. Grup sürücü olur ne demek 2. Grup sürücü B sınıfı ehliyet alabilir mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 12:28

2. Grup Sürücü ifadesi, Türkiye’de sürücülerin belirli sağlık standartlarına göre gruplandırılmasını ifade eder. 2. Grup sürücüler, genellikle ticari araçları (kamyon, otobüs, tır vb.) kullanma yetkisine sahip olan ve daha sıkı sağlık koşullarına tabi olan sürücülerdir. Bu gruptaki sürücüler, fiziksel sağlık açısından daha kapsamlı testlere tabi tutulurlar ve belirli sağlık kriterlerini karşılamaları gerekir.

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2. grup sürücü sağlık raporlarında dikkat çekiyor. Sağlık raporu alırken genel olarak üç farklı grup öne çıkar. Bunlardan biri sürücü olamaz, diğerleri ise bir grup ve ikinci grup sürücü olabilir şeklinde değerlendirilir. Bu doğrultuda 2. grup sürücü olabilir ise gözlük alan kişiler olarak ifade edilir. Böylece bu grupta olan kişiler trafikte araç kullanırken gözlük ya da lens takmak zorundadır. Genel olarak 10 yıla kadar süren bir geçerlidir bulunur. Daha sonra yeniden düzenleme ve sağlık raporu ile beraber 1. veya 2. grup arasında tercih gerçekleşir.

2. grup sürücünün anlamı kişinin gözlük takıyor olması şekilde ifade edilebilir. Yani araç kullanırken sağlık konusunda ele alınması gereken bazı hususların bulunduğu kişiler anlamına gelir. Özellikle belli bir derece üzerinde olan ve gözlük kullanmak zorunda olan kişiler adına ele alınır. Bu kişiler arabaya da motor kullanırken mutlaka gözlük kullanmalıdır. Aksi takdirde trafikte ceza ile karşı karşıya kalabilirler.

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