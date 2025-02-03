182 neden aranmıyor ve neden düşmüyor? 182 çalmıyor sorunu nasıl çözülür?

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182 neden aranmıyor ve neden düşmüyor soruları, son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Sağlık kuruluşlarından randevu alabilmek için kurulan bir hat olan 182, belirli dönemlerde hat düşmemesi ve hiç çalmadan kapanması gibi durumlar ile karşı karşıya bırakabiliyor. Peki, MHRS randevu sisteminin çağrı merkezi olan 182 neden aranmıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

182 HASTANE RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hastane randevu alma işlemi için iki fraklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 182 numaralı hattı arayarak çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fakat bu işlem, hatların ve çağrıya yanıt veren operatörlerin yoğunluğu nedeniyle sağlıklı işlemeyebilmektedir.

İkinci yöntem ise internet üzerinden TC Kimlik Numarası ile alınan randevuları kapsamaktadır. Bu yöntem en sağlıklı olan olarak bilinmektedir. Randevunuzu şu şekilde alabilirsiniz;

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https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü'nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz