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16 yaş altı sosyal medya yasağı için önemli gelişme! Bakan Göktaş detayları açıkladı.. Ebeveyn kontrolü gündemde

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#Sosyal Medya Düzenlemesi#16 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağı#Çocukların Sosyal Medya Kullanımı
16 yaş altı sosyal medya yasağı için önemli gelişme Bakan Göktaş detayları açıkladı.. Ebeveyn kontrolü gündemde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 12:00

16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kontrol atlına tutmak için bir dizi çalışmalar sürerken, alınması gündemde olan önlemler de öne çıkan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak, “Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi. Bakan Göktaş Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini belirtti.  İşte, 16 yaş altı sosyal medya yasağı hakkında gündemde yer alan detaylar

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#Sosyal Medya Düzenlemesi#16 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağı#Çocukların Sosyal Medya Kullanımı

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