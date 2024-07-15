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15 Temmuz'da belediyeler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi (Bugün) belediyeler hizmet veriyor mu?

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#15 Temmuz#15 Temmuzda Belediyeler Açık Mı#15 Temmuzda Belediyeler Çalışıyor Mu
15 Temmuzda belediyeler açık mı, kapalı mı 15 Temmuz Pazartesi (Bugün) belediyeler hizmet veriyor mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 10:00

15 Temmuz'da belediyeler açık mı, hizmet veriyor mu sorusu, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Belediyeler aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz'da belediyeler çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek. Peki, 15 Temmuz'da belediyeler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi (Bugün) belediyeler hizmet veriyor mu? İşte, o detaylar

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15 Temmuz'da pek çok kamu kurumu kapalı olacak. Bu kapsamda kamu niteliği taşıyan belediyelerdeki durum da merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da belediyeler açık mı, kapalı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

15 TEMMUZ'DA BELEDİYELER AÇIK MI?

15 Temmuz, Türkiye'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, belediyeler de dahil olmak üzere kamu kurumları genellikle kapalıdır ve hizmet vermezler. Ancak, belediyelerin itfaiye, temizlik, su ve kanalizasyon hizmetleri gibi önemli noktalarında çalışmalar devam etmektedir.

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