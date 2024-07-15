15 Temmuz'da belediyeler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi (Bugün) belediyeler hizmet veriyor mu?

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15 Temmuz'da pek çok kamu kurumu kapalı olacak. Bu kapsamda kamu niteliği taşıyan belediyelerdeki durum da merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da belediyeler açık mı, kapalı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

15 TEMMUZ'DA BELEDİYELER AÇIK MI?

15 Temmuz, Türkiye'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, belediyeler de dahil olmak üzere kamu kurumları genellikle kapalıdır ve hizmet vermezler. Ancak, belediyelerin itfaiye, temizlik, su ve kanalizasyon hizmetleri gibi önemli noktalarında çalışmalar devam etmektedir.