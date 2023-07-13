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15 Temmuz treni ücretsiz mi, ne zaman? 15 Temmuz demokrasi treni yola çıkıyor!

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#15 Temmuz Treni Ücretsiz Mi#15 Temmuz Treni#15 Temmuz Demokrasi Treni
15 Temmuz treni ücretsiz mi, ne zaman 15 Temmuz demokrasi treni yola çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 10:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 2 ayda 56 bin kilometre yol katedeceğini, 60 bin yolcuya hizmet vereceğini bildirdi. Bu açıklamanın ardından 15 demokrasi treni ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 15 Temmuz treni ücretsiz mi? 15 Temmuz demokrasi treni ne zaman yola çıkıyor? İşte detaylar...

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Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz görseliyle giydirilen 15 Temmuz hızlı tren ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 15 Temmuz treni ilk seferini yapmaya hazırlanıyor. Peki, 15 Temmuz treni ücretsiz mi, ne zaman kalkıyor? İşte 15 Temmuz demokrasi treni hareket saatleri ve rotası...

15 Temmuz treni ücretsiz mi, NE ZAMAN?

Uraloğlu yaptığı açıklamada, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin ilk seferini 14 Temmuz Cuma günü saat 10.15'te Ankara Hızlı Tren Garı'ndan gerçekleştireceğini belirtti. Uraloğlu, milli mücadele ruhuna sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni toplam 411 kişilik kapasiteye sahip hızlı tren setiyle işletilecek ve Ankara - Eskişehir - İstanbul ve İstanbul - Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. Tren bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 bin vatandaşımızı taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'mizin yolu açık olsun. Rabbim aziz milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın" dedi.

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