15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? 1 ve 2. köprü geçiş ücreti tarifesi

- 01.01.2023 tarihinden itibaren FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden iki yönlü ücret alınmaktadır.​

- FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerini de ödeyecektir.