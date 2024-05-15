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15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? 1 ve 2. köprü geçiş ücreti tarifesi

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz Köprüsü Geçiş Ücreti#Fsm Geçiş Ücreti#1.Köprü Geçiş Ücreti
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu 1 ve 2. köprü geçiş ücreti tarifesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 10:50

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti, 15 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yeniden belirlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bildirilen güncelleme tutarına göre 1915 Çanakkale Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkarıldı. Peki, diğer sınıf araçlar için 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte, o detaylar

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15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti tarifesi, aşağıda belirlenen şekilde gerçekleşecektir;

SINIF

 ARAÇ TİPİ​

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL)

 

 1AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 

  24,00

 2AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR

  30,00

 33 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

  67,00

 44 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

132,00

 56 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR

175,00

 6MOTOSİKLETLER 

  10,00

* Ücretlere KDV dahildir.​       
   		  

- 01.01.2023 tarihinden itibaren FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden iki yönlü ücret alınmaktadır.​

 

 

- FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerini de ödeyecektir.

 

- Motosikletler KGM işletimindeki otoyollar ve köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.​


 Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar aşağıdadır.​

 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, Tüm servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları, (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar (Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

 - Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

 - Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

ARAÇ SINIFLARI

1. Sınıf

2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den kısa olan araçlar (Otomobil, Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı vb.)

2. Sınıf

2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den uzun olan araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.)

3. Sınıf

3 akslı araçlar

4. Sınıf

4 ve 5 akslı araçlar

5. Sınıf

6 ve üzeri sayıda aksı olan araçlar

6. Sınıf

Motosikletler

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