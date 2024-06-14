15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Dikkat: Boz köprüsü trafiğe kapatıldı! İşte merak edilen detaylar

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İstanbul trafiğinin can damarlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprünün trafiğe kapanması sonrası başta sosyal platformlar olmak üzere kamuoyunun genelinde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapatıldı, ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPATILDI?

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, gelişmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

Linea marka otomobil yola dik şekilde yolu kapatıyor. Aracın üzerinde yazılar olduğu bilgileri var. Polis ekipleri köprünün iki tarafını da güvenlik amacıyla kapattı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatan, otomobili dik şekilde park ederek eylem yapan kişinin ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyor. Özel Harekat Polisi operasyon için hazırlanıyor. Şu an müzakere ekipleri sürücüyle temas halindeler. Eylemi sonlandırması için ikna çalışmalarına devam ediyorlar.

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İÇİLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasıyla ilgili X hesabından şu açıklamada bulundu:

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.