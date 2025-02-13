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13 Şubat İSKİ su kesintisi listesi: Adalar, Beyoğlu, Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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#Su Kesinti Bilgileri#İSKİ#Su Kesintisi
13 Şubat İSKİ su kesintisi listesi: Adalar, Beyoğlu, Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 13:37

Sular ne zaman gelecek, sorusu İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi Adalar, Beyoğlu, Üsküdar ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kesinti yapılacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyuruyor. İSKİ su kesintisi listesinde kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisi detaylarıyla yer alıyor. Peki sular saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte 13 Şubat Perşembe İSKİ su kesintisi olan ilçe ve mahalleler listesi...

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İSKİ su kesintisi bilgileri Adalar, Beyoğlu, Üsküdar ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İLÇE:ADALAR
ETKİLENEN MAHALLE:MADEN MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ADALAR
ETKİLENEN MAHALLE:NİZAM MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ARNAVUTKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:HARAÇÇI MAH.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ATAŞEHİR
ETKİLENEN MAHALLE:ÖRNEK MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ATAŞEHİR
ETKİLENEN MAHALLE:ESATPAŞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:B.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:19 MAYIS MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:BEYOĞLU
ETKİLENEN MAHALLE:PİYALEPAŞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:BEYOĞLU
ETKİLENEN MAHALLE:KULAKSIZ MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:BEYOĞLU
ETKİLENEN MAHALLE:KAPTANPAŞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ÇEKMEKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:ÇATALMEŞE MAH.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ÜSKÜDAR
ETKİLENEN MAHALLE:İCADİYE MAH
AÇIKLAMA:AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ÜSKÜDAR
ETKİLENEN MAHALLE:MURATREİS MAH
AÇIKLAMA:AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
BAŞLAMA TARİHİ:13/02/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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