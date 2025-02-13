13 Şubat İSKİ su kesintisi listesi: Adalar, Beyoğlu, Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İSKİ su kesintisi bilgileri Adalar, Beyoğlu, Üsküdar ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
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SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
|İLÇE:
|ADALAR
|ETKİLENEN MAHALLE:
|MADEN MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|ADALAR
|ETKİLENEN MAHALLE:
|NİZAM MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|ARNAVUTKÖY
|ETKİLENEN MAHALLE:
|HARAÇÇI MAH.
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|ATAŞEHİR
|ETKİLENEN MAHALLE:
|ÖRNEK MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|ATAŞEHİR
|ETKİLENEN MAHALLE:
|ESATPAŞA MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|B.ÇEKMECE
|ETKİLENEN MAHALLE:
|19 MAYIS MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|BEYOĞLU
|ETKİLENEN MAHALLE:
|PİYALEPAŞA MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|BEYOĞLU
|ETKİLENEN MAHALLE:
|KULAKSIZ MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|BEYOĞLU
|ETKİLENEN MAHALLE:
|KAPTANPAŞA MAH
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|ÇEKMEKÖY
|ETKİLENEN MAHALLE:
|ÇATALMEŞE MAH.
|AÇIKLAMA:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|ÜSKÜDAR
|ETKİLENEN MAHALLE:
|İCADİYE MAH
|AÇIKLAMA:
|AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İLÇE:
|ÜSKÜDAR
|ETKİLENEN MAHALLE:
|MURATREİS MAH
|AÇIKLAMA:
|AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
|BAŞLAMA TARİHİ:
|13/02/2025
|BİTİŞ TARİHİ :
|Çalışmanın tahmini olarak 13/02/2025 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.