13-14-15-16-17-18 derece soğuk mu? Ne giymek gerekir?

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13-18 derece arasındaki sıcaklıklar genel olarak serin olarak nitelendirilebilir, ancak kişinin algısına ve dış faktörlere (rüzgar, nem gibi) bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte bu sıcaklık aralığındaki hissiyatı değerlendirecek bir rehber:

13-14-15 derece : Çoğu insan için serin olarak hissedilir. Hafif bir ceket, kazak veya hırka gerekebilir.

: Çoğu insan için olarak hissedilir. Hafif bir ceket, kazak veya hırka gerekebilir. 16-17-18 derece: Hala serin fakat daha ılıman bir sıcaklık aralığıdır. Bazı insanlar hafif bir üst giyerken, diğerleri kısa kollu ile rahat edebilir.

Bu sıcaklık aralığı soğuk olarak algılanmaz, ancak dışarıda bulunacak olan kişiler için mevsime göre bir kat giysi önerilebilir.