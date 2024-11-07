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10 Kasım'da bayrak asılır mı ve yarıya iner mi? 10 Kasım'da nerelere bayrak asılır?

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#10 Kasım#10 Kasım Bayrak Asılır Mı#10 Kasımda Bayrak Yarıya İner Mi
10 Kasımda bayrak asılır mı ve yarıya iner mi 10 Kasımda nerelere bayrak asılır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 17:29

10 Kasım'da bayrak asılır mı ve yarıya iner mi sorusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yad edilmesi dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Bayrak kanunu içerisinde 10 Kasım'da bayrak asılması ya da bayrağın yarıya indirilmesi ile ilgili herhangi bir bilginin yer alıp almadığı, pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, 10 Kasım'da bayrak yarıya iner mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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10 Kasım'da bayrak yarıya iner mi sorusunun cevabı, Türk Bayrağı tüzüğü içerisinde yer alıyor. Peki, 10 Kasım'da bayrak yarıya indirilir mi? İşte, o kanun hakkında detaylı bilgiler

10 KASIM'DA BAYRAK YARIYA İNER Mİ?

Bayrak, 10 Kasımda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman, Anıtkabirdeki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

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BAYRAK NEREYE KONULAMAZ?

Yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla ve benzeri yerlere, çamur ve çöp dubası ile benzeri teknelere, 19 uncu maddede belirtilen binek taşıtları dışındaki kara taşıtlarına Bayrak çekilmez ve konulmaz.

BAYRAK HAKKINDA BAZI YASAKLAR

Bayrak, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk olarak veya taşıdığı manevi değeri zedeleyecek biçimde kullanılamaz; 21 inci madde hükümleri dışında, ne maksatla olursa olsun, örtü olarak serilemez; oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz; elbise ve üniforma olarak giyilemez. Bu yerlere, masalara, kürsülere vb. eşya üzerine Bayrağın şekli yapılamaz.

Hiç bir siyasi parti, kuruluş, dernek, vakıf tarafından amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön ve arka yüzünde, Bayrak, esas ve fon olarak kullanılamaz.

Bayrağa sözle, yazıyla veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli itina gösterilmeden kullanılamaz.

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