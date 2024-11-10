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10 Kasım Pazar hava durumu | Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşe 10 Kasım 2024 MGM hava raporları

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#10 Kasım Hava Durumu#Bugün İstanbul'da Yağmur Var Mı#10 Kasım Yağmur Yağacak Mı
10 Kasım Pazar hava durumu | Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İşe 10 Kasım 2024 MGM hava raporları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 00:08

10 Kasım hava durumu pazar günü için plan yapan kişiler tarafından kontrol ediliyor. Mega kent İstanbul’da hafta sonu binlerce kişi dışarı çıkıyor. 10 Kasım bugün yağmur yağacak mı? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Hava tahmin uzmanları, yurdun iç ve doğu kesimlerinde bazı bölgelerde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ediyor. Peki, İstanbul’da bugün yağmur var mı? İşte 10 Kasım Pazar günü hava durumu!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporları paylaşıldı. 10 Kasım 2024 Pazar günü hava durumu da kent sakinleri tarafından kontrol ediliyor. İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapıyor. 10 Kasım bugün yağmur var mı? sorusu da bu sebeple ön plana çıkıyor.

10 KASIM PAZAR HAVA DURUMU | BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da 10 Kasım Pazar günü hava çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı ise gündüz 14 gece ise 10 derece hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Karaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

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10 Kasım Pazar hava durumu | Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İşe 10 Kasım 2024 MGM hava raporları

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