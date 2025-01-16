1 Ocak'ta ek ders ödenir mi? Yılbaşı tatiline ek ders ödemesi yapılır mı?

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1 Ocak (yılbaşı tatili) bir Milli veya Mahalli Bayram kapsamında olmadığı için öğretmenlerin ek ders ücreti ödenmez. 1 Ocak (yılbaşı tatili), toplu sözleşme ve yönetmeliklerde ek ders ücretinin ödenmesi gereken durumlar arasında yer almadığından, öğretmenlerin ek ders ücreti bu gün için kesilecektir. Bu durum, diğer dini bayramlar için de geçerlidir, ancak Milli ve Mahalli Bayramlar gibi özel günlerde kesinti yapılmaz.

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