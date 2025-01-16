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1 Ocak'ta ek ders ödenir mi? Yılbaşı tatiline ek ders ödemesi yapılır mı?

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#Ek Ders#1 Ocak#1 Ocakta Ek Ders Ödemesi Yapılır Mı
1 Ocakta ek ders ödenir mi Yılbaşı tatiline ek ders ödemesi yapılır mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 16:28

1 Ocak'ta ek ders ödenir mi sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Milli Bayramlarda öğretmenlere ek ders ödemesi yapan Milli Eğitim Bakanlığı, bu ödemelerle ilgili açıklamada bulundu. Peki, 1 Ocak'ta ek ders ödenir mi? Yılbaşı tatiline ek ders ödemesi yapılır mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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1 Ocak (yılbaşı tatili) bir Milli veya Mahalli Bayram kapsamında olmadığı için öğretmenlerin ek ders ücreti ödenmez. 1 Ocak (yılbaşı tatili), toplu sözleşme ve yönetmeliklerde ek ders ücretinin ödenmesi gereken durumlar arasında yer almadığından, öğretmenlerin ek ders ücreti bu gün için kesilecektir. Bu durum, diğer dini bayramlar için de geçerlidir, ancak Milli ve Mahalli Bayramlar gibi özel günlerde kesinti yapılmaz.

GEREKÇELER:

  1. Toplu Sözleşme Maddesi:

    • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda, genel idari izinli olunan günlerde (örneğin kar tatili gibi) ek ders ücretlerinin ödenmesi mümkündür.
    • Ancak 1 Ocak, idari izinli sayılmayan ve yalnızca resmi tatil olarak değerlendirilen bir gün olduğundan, bu kapsamda değildir.

  2. Yönetmelik Maddesi:

    • Milli ve Mahalli Bayramlar (örneğin 23 Nisan, 29 Ekim), kar tatilleri veya genel idari izinli olunan günlerde ek ders ücreti kesilmez.
    • Ancak 1 Ocak, Milli Bayram veya Mahalli Bayram statüsüne sahip olmadığı için bu maddeye dayanarak ek ders ödemesi yapılmaz.

  3. Fiili Görev Şartı:

    • Ek ders ücreti ödemesi, öğretmenin fiilen görev yaptığı veya yukarıda belirtilen özel durumlar kapsamında görevli sayıldığı günlerde yapılır.
    • 1 Ocak’ta öğretmenler fiilen görev yapmadıkları için ek ders ücreti ödenmez.
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#Ek Ders#1 Ocak#1 Ocakta Ek Ders Ödemesi Yapılır Mı

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