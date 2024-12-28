1 Ocak Çarşamba günü berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık mı? Resmi tatil günü yılbaşında kuaförler ve berberler açık olur mu?

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1 Ocak 2025 Çarşamba (Yılbaşı) güzellik merkezi, berberler, kuaförler açık mı sorusu yanıt arıyor. İşlerini, alacakları bilgilere göre yoluna koyacak olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 1 Ocak (Yılbaşı ) güzellik merkezleri, berberler, kuaförler açık mı? İşte, o detaylar...



1 OCAK GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?



1 Ocak yılbaşı günü güzellik merkezleri, resmi tatil olması ve piyasaların kapalı olması dolayısıyla kapalı olmayı tercih edebilmektedir. Ancak yine de bazı güzellik merkezlerinin açık olduğu görülmektedir.

1 OCAK BERBERLER AÇIK MI?

1 Ocak'ta berberler genellikle kapalı olmaktadır. Ancak istisnai olarak bazı berberlerin açık olduğu görülebilmektedir.

1 OCAK KUAFÖRLER AÇIK MI?

1 Ocak'ta kuaförler kapalı olmayı tercih etmektedir. Bazı kuaförlerin ise açık olduğu görülebilmektedir.