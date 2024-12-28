1 Ocak Çarşamba günü berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık mı? Resmi tatil günü yılbaşında kuaförler ve berberler açık olur mu?

Güncelleme Tarihi:
1 Ocak 2025 Çarşamba (Yılbaşı) güzellik merkezi, berberler, kuaförler açık mı sorusu yanıt arıyor. İşlerini, alacakları bilgilere göre yoluna koyacak olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 1 Ocak (Yılbaşı ) güzellik merkezleri, berberler, kuaförler açık mı? İşte, o detaylar...
1 OCAK GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?
1 Ocak yılbaşı günü güzellik merkezleri, resmi tatil olması ve piyasaların kapalı olması dolayısıyla kapalı olmayı tercih edebilmektedir. Ancak yine de bazı güzellik merkezlerinin açık olduğu görülmektedir.
1 OCAK BERBERLER AÇIK MI?
1 Ocak'ta berberler genellikle kapalı olmaktadır. Ancak istisnai olarak bazı berberlerin açık olduğu görülebilmektedir.
1 OCAK KUAFÖRLER AÇIK MI?
1 Ocak'ta kuaförler kapalı olmayı tercih etmektedir. Bazı kuaförlerin ise açık olduğu görülebilmektedir.