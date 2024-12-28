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1 Ocak Çarşamba günü berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık mı? Resmi tatil günü yılbaşında kuaförler ve berberler açık olur mu?

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#1 Ocak#Yılbaşı#Berber
1 Ocak Çarşamba günü berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık mı Resmi tatil günü yılbaşında kuaförler ve berberler açık olur mu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 17:46

1 Ocak 2025 yılbaşı Çarşamba gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılının ilk günü de resmi yılbaşı tatili. Bu nedenle yılbaşında berber ve güzellik merkezlerine gidecekler merak içerisinde yılbaşında berberin ve güzellik merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak (Çarşamba Günü) güzellik merkezleri, berberler, kuaförler açık mı ve çalışıyor mu? İşte, merak edilip araştırılanlar...

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1 Ocak 2025 Çarşamba (Yılbaşı) güzellik merkezi, berberler, kuaförler açık mı sorusu yanıt arıyor. İşlerini, alacakları bilgilere göre yoluna koyacak olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 1 Ocak (Yılbaşı ) güzellik merkezleri, berberler, kuaförler açık mı? İşte, o detaylar...

1 OCAK GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?

1 Ocak yılbaşı günü güzellik merkezleri, resmi tatil olması ve piyasaların kapalı olması dolayısıyla kapalı olmayı tercih edebilmektedir. Ancak yine de bazı güzellik merkezlerinin açık olduğu görülmektedir.

1 OCAK BERBERLER AÇIK MI?

1 Ocak'ta berberler genellikle kapalı olmaktadır. Ancak istisnai olarak bazı berberlerin açık olduğu görülebilmektedir.

1 OCAK KUAFÖRLER AÇIK MI?

1 Ocak'ta kuaförler kapalı olmayı tercih etmektedir. Bazı kuaförlerin ise açık olduğu görülebilmektedir. 

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#1 Ocak#Yılbaşı#Berber

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