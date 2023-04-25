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1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi? 1 Mayıs 2023 MEB ek ders açıklaması

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#Ek Ders#Ek Ders Ne Zaman Ödenecek#1 Mayıs Ek Ders Ödemesi
1 Mayısta ek ders ödenir mi 1 Mayıs 2023 MEB ek ders açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 10:40

1 Mayıs'ta Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ek ders ödemesi olup olmayacağı ile merak ediliyor. Resmi tatil ve milli bayram günlerinde hizmete devam eden ya da eğitime ara vermek zorunda kalan öğretmenler için DYK ek ders ödemesi gündemde yer alıyor. Peki, 1 Mayıs'ta DYK ek ders ödemesi yapılacak mı? İşte, o detaylar

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MEB'in DYK için de kapsayıcı olan ek ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

  1. Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
  2. (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."
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