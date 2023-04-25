1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs 2023 bankalar çalışıyor mu?

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bankalar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Bankalarda nakit işlemleri bulunan vatandaşlar, para çekme ya da yatırma işlemlerinin 1 Mayıs'ta yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler

BANKALAR 1 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.